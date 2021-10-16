مبابي ينقذ باريس من فخ آنجيه

فاز باريس سان جيرمان بصعوبة بالغة على ضيفه آنجيه (2-1)، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وتقدم آنجيه بهدف أنجيلو فولجيني، في الدقيقة 36، ورد بي إس جي بثنائية لدانيلو بيريرا وكيليان مبابي، في الدقيقتين 69 و87.

ورفع العملاق الباريسي رصيده بذلك إلى 27 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد آنجيه عند 16 نقطة، في المركز الرابع.

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وسيطر أصحاب الأرض على اللقاء منذ بدايته، إلا أن محاولات إيكاردي ورافينيا ومبابي، لم تكن كافية لهز شباك الحارس برناردوني.

في المقابل، كان سفيان بوفال مزعجا للدفاع الباريسي، بينما سجل زميله فولجيني الهدف الأول، بعد تمريرة من كابيل.

وضغط بي إس جي بقوة لإدراك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول، وسجل هيريرا هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

واستمر صمود الضيوف حتى الدقيقة 69، عندما لعب مبابي كرة عرضية، قابلها دانيلو برأسه مسجلا هدف التعادل.

ورمى مدرب باريس، ماوريسيو بوكيتينو، بأكثر من ورقة بديلة لتنشيط الصفوف، حيث أشرك بيرنات وحكيمي ودراكسلر وفينالدوم، مكان داجبا وديالو وهيريرا ورافينيا.

وارتبك آنجيه نسبيا بعد الهدف الباريسي، بينما واصل رجال بوكيتينو الضغط الشديد، حيث هدد فينالدوم المرمى بفرصة خطيرة، وأضاع إيكاردي محاولة أخرى.

وفي وقت قاتل، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، التي أظهرت وجود لمسة يد من مدافع آنجيه لرأسية إيكاردي.

وسدد مبابي الركلة بنجاح في الزاوية اليمنى، مسجلا الهدف الثاني الذي منح فوزا غاليا لفريقه، وسط غياب عدد كبير من النجوم، قبل أن يغادر الملعب وسط عاصفة من التصفيق، ليشارك مكانه زميله الشاب إيريك دينا إيبمبي.



