“الزراعة”: مشتل العمرية مفتوح للجميع وفق الحجز المسبق

أوضحت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن «ما يتم تداوله حول توزيع عدد معين من الشتلات بالبطاقة المدنية لكل من يمتلك وثيقة بيت هو خبر غير صحيح تماماً، ولم تعلن الهيئة عن ذلك مطلقاً حيث سبق أن أعلنت أن مشتل الهيئة بالعمرية مفتوح لاستقبال المواطنين والمقيمين وأن جميع الشتلات متوفرة بكميات كبيرة وعلى الراغبين بالزيارة حجز موعد من خلال منصة (متى)».

ودعت الهيئة لـ«تحري الأخبار من مصادرها الصحيحة وتحري المصداقية وعدم السير وراء الشائعات»، مشيرة إلى ان «أي أخبار صادرة عنها يتم نشرها عبر صفحات الهيئة الرسمية الموثقة».