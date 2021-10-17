وزيري “التعليم العالي” و”الاعلام” وقعا بروتوكول تعاون لإنشاء مشروع “الإرشاد الأكاديمي”

وقع وزير النفط ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. محمد عبداللطيف الفارس صباح اليوم مع وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب عبد الرحمن بداح المطيري، بروتوكول تعاون لإنشاء مشروع مركز الإرشاد الأكاديمي في مبنى وزارة التعليم العالي.

واعلن الفارس في تصريح صحافي، عن دعمه الكامل للمبادرات والاتفاقيات بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف الخطة الإنمائية، ورؤية الكويت 2035، مشيرا إلى أن توقيع البروتوكول يأتي لتوثيق وتعزيز التعاون المباشر بين الجهات المعنيه، من أجل تطبيق الخطط والبرامج والأهداف وذلك للارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره، وتحقيق التكامل في رعاية الشباب في القطاع التعليمي والأكاديمي.

وأوضح الفارس، أن المبادره هي انعكاس لما تقوم به الهيئة العامه للشباب من جهود تتواءم مباشره مع أهداف وزارة التعليم العالي، لافتا إلى ان المشروع يأتي لتحقيق أهداف الوزاره في إرشاد الطلاب للالتحاق في الجامعات المميزة من خلال تقديم التحفيز والتوجيه اللازم لانضمامهم لتلك الجامعات، والعمل على تهيئة الفرص لتمكين الشباب الكويتي الواعد من الحصول على بعثات التميز المطروحة من وزارة التعليم العالي.

ومن جانبه، قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، إن أجهزة الدولة مجتمعة تعمل لدعم الشباب وتهيئة كل السبل أمامهم بكل المجالات الشبابية لكونهم يمثلون مستقبل الوطن، مضيفا أن التعاون بين الجهات الثلاث سينعكس إيجاباً على الشباب وينير الدرب أمامهم.

وأضاف المطيري، أن إطلاق الهيئة العامة للشباب، مشروع مركز التوجيه الأكاديمي في المراكز الشبابية، يهدف لتوجيه وإرشاد طلبة المدارس نحو الالتحاق في الجامعات المتميزة (Merit Universities) ومساعدتهم على استيفاء شروط القبول في هذه الجامعات بما يتوافق وضوابط وزارة التعليم العالي.

من جهته، أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب د. مشعل الرّبيع، “إن الاتفاقية تجسد التعاون المشترك بين الجهات الثلاث لدعم وتنمية الشباب، وتوفير أعلى مستوى من العناية بشؤونهم في القطاع التعليمي والأكاديمي، وإتاحة الفرص التعليمية المتميزة لهم”.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. حمد العدواني، إن مشاركة الجهاز في اتفاقية التعاون جاء انطلاقا من رؤيته في جعل ثقافة التعليم العالي فائق الجودة واقعاً متجذراً بين فئة الشباب، لافتا إلى أن اتفاقية التعاون بشأن إنشاء مشروع مركز الإرشاد الأكاديمي مع جهات قريبة من فئة الشباب تترجم أوجه التعاون المشترك لدعمهم.