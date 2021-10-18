سلسلة سلبية غير مسبوقة تهدد أنشيلوتي مع ريال مدريد

يزور ريال مدريد، الثلاثاء المقبل، شاختار دونيتسك الأوكراني، في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسيكون لقاءً مهمًا لفريق المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بعد مفاجأة خسارته المباراة الماضية في عقر داره، أمام شيريف تيراسبول المولدوفي، إلى جانب هزيمته بعدها مباشرةً ضد إسبانيول في الليجا.

وهو ما وضع أنشيلوتي في موقف عاشه مرة واحدة فقط، خلال موسمه الأول، و3 مرات في موسمه الثاني، إبان حقبته الأولى على رأس الإدارة الفنية للميرينجي.

ولم يسبق أن خسر أنشيلوتي 3 مباريات متتالية وهو مدير فني لريال مدريد، في حقبته الأولى التي دامت لموسمين.

ويحتاج ريال مدريد للفوز على شاختار، الذي تغلب على الفريق الإسباني في النسخة الماضية من التشامبيونزليج، في مباراتي ذهاب وإياب دور المجموعات، وكان وقتها الفرنسي زين الدين زيدان هو من يتولى دفة قيادة الملكي.

متى كانت الهزائم؟

في الموسم الأول من الحقبة الأولى لأنشيلوتي مع ريال مدريد، الذي حصد فيه لقب دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخ النادي، لم يتكبد الفريق خسارتين متتاليتين حتى شهر مارس/آذار.

وكانت كلتا الهزيمتين في الليجا، حيث جاءت الأولى أمام برشلونة في مباراة احتضنها (سانتياجو برنابيو)، وانتهت بخسارة صاحب الأرض (4-3).

بينما كانت الثانية بعدها بثلاثة أيام، عندما سقطت كتيبة أنشيلوتي (2-1) أمام إشبيلية في ملعب (رامون سانشيز بيزخوان).

وبعد هاتين الهزيمتين، رد الإيطالي بقوة وانتصر في 3 مباريات متتالية، قبل الخسارة بهدفين نظيفين أمام بوروسيا دورتموند، في دوري الأبطال.

وكان وضع الفريق أسوأ في الموسم الثاني لأنشيلوتي، إذ تكبد أول هزيمتين متتاليتين في الجولة الثانية والثالثة بالدوري الإسباني (أمام ريال سوسيداد 4-2 وأتلتيكو مدريد 2-1).

ورد بعدها الفريق بقوة، وحقق رقما قياسيا من الانتصارات، حيث استمرت السلسلة لـ22 مباراة.

وكانت بداية عام 2015 غير جيدة لريال مدريد، حيث بدأ بخسارتين قويتين، الأولى أمام فالنسيا في الليجا، والثانية أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

وفي مارس/آذار من نفس العام، مر الفريق بفترة عصيبة وخسر (1-0) أمام أتلتيك بيلباو، في الدوري الإسباني، وبنتيجة (4-3) ضد شالكه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الحقبة الثانية لأنشيلوتي، خسر الفريق في آخر مباراتين، وبالتالي سيكون أمام إمكانية تعثره للمباراة الثالثة على التوالي، في سابقة لم تحدث له من قبل مع الميرينجي.