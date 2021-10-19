“الدفاع المدني”: اتباع النهج الاستباقي في التعامل مع الظروف والأزمات الطارئة في موسم الامطار

أكد المدير العام للادارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية العميد جمال الفودري اليوم الثلاثاء أهمية اتباع النهج الاستباقي في التعامل مع الظروف والأزمات الطارئة لمواجهة موسم الامطار مثمنا ما تحقق خلال المرحلة السابقة من نجاحات في مواجهة الأزمات.

جاء ذلك في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة خلال اجتماع القيادات الميدانية بلجنة الدفاع المدني برئاسة العميد الفودري مع الأجهزة المعنية في الدولة (المؤسسات العسكرية والجهات الحكومية الميدانية) لمواجهة موسم الأمطار والحد من انعكاساتها وآثارها السلبية لأدنى مستوى.

وأضاف البيان انه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود والتجهيزات الفنية والبشرية لكل جهة وقنوات الاتصال والتنسيق لمواجهة أي طارئ وخطة العمل كما تم الوقوف على استعدادات الجهات ذات الصلة ومستوى الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار حيث اطلع الحضور على تقرير إدارة الارصاد الكويتية.

وذكر أن الاجتماع جاء بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح (رئيس لجنة الدفاع المدني) وتعليمات ومتابعة وكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح (نائب رئيس اللجنة) وفي إطار الاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار.