الهلال يقدم هدية ثمينة لاتحاد جدة بعد بلوغ نهائي الأبطال

تنفس مسؤولو وجماهير اتحاد جدة الصعداء، بعد تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بفوز على جاره النصر، مساء اليوم الثلاثاء.

وتأهل الهلال للنهائي بعد الفوز على غريمه التقليدي النصر 2-1 في نصف النهائي، على ملعب مرسول بارك.

وكان تأهل النصر للنهائي يمنحه فرصة المنافسة على الفوز باللقب القاري، وحينها كان "العالمي" سيتأهل للنسخة المقبلة من المسابقة القارية على حساب اتحاد جدة الذي حل ثالثا في دوري الموسم الماضي.

وتملك السعودية 3 مقاعد ونصف في دوري أبطال آسيا، منها 3 بطاقات مباشرة، ونصف مقعد عن طريق خوض مباراة ملحق.

وتوزع مقاعد السعودية في دوري أبطال آسيا على بطل الدوري المحلي، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى وصيف الدوري، ونصف مقعد لصاحب المركز الثالث بالدوري.

وجاء تأهل الهلال ليفسد طموح النصر الذي أنهى الموسم الماضي محليا في المركز السادس، بينما أعاد الأزرق للاتحاد الهدوء ليعود العميد للبطولة القارية من جديد.