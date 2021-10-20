بلدية الجهراء: إزالة 24 عائقاً في “المطلاع”

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ إزالة 24 عائقاً بمدينة المطلاع السكنية، مشيرة في هذا الصدد إلى التعاون والتنسيق بين بلدية الكويت والجهات والهيئات الحكومية لإزالة العوائق التي تحول تنفيذ المشاريع.

وأوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء، سليمان الغيص، أنه بعد الاجتماع مع مدير مشروع المطلاع الإسكاني واستعراض حالات التعدي في بعض مواقع مدينة المطلاع السكنية والتي تمثلت في وجود 24 عائقاً من البقالات المتنقلة والخيام ومنشآت من «الكيربي»، قام على الفور الفريق الرقابي بقسم إزالة المخالفات بإزالة تلك العوائق على مدى يومين.

وأشار الغيص إلى أن الفريق الرقابي لا يألو جهداً في التعامل مع أي بلاغ أو شكوى ترد للقسم بوجود تعديات على أملاك الدولة وإزالتها بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.