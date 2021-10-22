“المواصلات” تحذر من رسائل الدفع لاستلام الطرود البريدية 

حذرت وزارة المواصلات من الرسائل التي تدعو إلى الدفع لاستلام الطرود البريدية، نافية في بيان لها صلتها بتلك الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي تصل للمواطنين والمقيمين، والتي تحمل روابط إلكترونية وتطلب منهم دفع رسوم مالية مقابل استلام الشحنات والطرود البريدية.

وأوضحت الوزارة في بيانها بأن هناك جهات وهمية ترسل من خلال البريد إلكتروني أو الرابط إلكتروني تطلب من المواطنين والمقيمين دفع رسوم مالية، علما بأن الوزارة قامت مسبقا بتحذير المواطنين والمقيمين من تلك العمليات المشبوهة، كما قامت مؤخرا بنشر تنبيه على حساب الوزارة الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأما فيما يخص التواصل مع وسائل الإعلام، فأكدت الوزارة أنه في حال إرسال أي خبر أو معلومة سيتم التأكيد عليها من خلال الاتصال بهم وإبلاغهم بذلك.