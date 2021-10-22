ركلات الترجيح تهدي السد كأس أمير قطر

توج فريق السد بطلا لكأس أمير قطر، بعد فوزه على الريان 5-4 بركلات الترجيح، مساء اليوم، باستاد الثمامة، أحد ملاعب كأس العالم 2022.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين (1-1)، قبل أن يتم اللجوء لركلات الجزاء، التي رجحت كفة السد.

جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وإن كان السد أكثر استحواذا على الكرة، دون أن ينجح أي منهما في حسم الأمور بالوقت الأصلي.

هدف للريان

شهد الشوط الأول سيطرة سداوية في مجمله، وأهدر الزعيم العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير مجرى ونتيجة المباراة تماما.

ووسط الضغط السداوي المتواصل، حصل الريان على هجمات خطيرة.

وابتسم الحظ ليوهان بولي مهاجم الريان، واحتسب له الحكم عبد الله العذبة ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الـ"VAR"، تقدم لها الجزائري ياسين براهيمي وسددها في المرمى السداوي.

عودة السد

وفي الشوط الثاني، واصل السد هجومه المتواصل وضغطه المكثف الذي لم ينقطع طوال المباراة، ونجح في ترجمة سيطرته أخيرا إلى هدف عبر الإسباني سانتي كازرولا من ركلة جزاء.

وبدأ الريان في مبادلة الهجوم مع السد، وشكل الإيفواري يوهان بولي مهاجم الفريق خطورة على مرمى السد في أكثر من كرة.

ولم يقف الزعيم مكتوف الأيدي وأهدر أكثر من فرصة على مرمى فهد يونس حارس الريان ، وذلك عن طريق أكرم عفيف وكازرولا .

واستمر التعادل مسيطرا على اللقاء، حتى احتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي حسمها السد.