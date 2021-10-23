آرسنال يحطم أستون فيلا بثلاثية

حقق أرسنال فوزا مستحقا على ضيفه أستون فيلا 3-1 مساء الجمعة، في افتتاح الجول التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل أهداف أرسنال كل من توماس بارتي (23) وبيير إيميريك أوباميانج (45+6) وإميل سميث رو (56)، فيما أحرز جايكوب رامزي هدف فيلا الوحيد (82).



ورفع أرسنال رصيده بهذا الفوز إلى 14 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

أول فرصة خطيرة في اللقاء جاءت في الدقيقة الرابعة، عندما رفع ساكا الكرة من الناحية اليمنى نحو القائم البعيد، قابلها أوباميانج بمقصية، لتعود إلى ساكا الذي أطاح بها فوق المرمى.



وألغى الحكم هدفا لأرسنال في الدقيقة الثامنة أحرزه أوباميانج، بداعي مخالفة على لاكازيت الذي قدم التمريرة الحاسمة.



وأحدثت ركلة ركنية دربكة أمام مرمى أستون فيلا، لتصل الكرة على مشارف منطقة الجزاء إلى سميث رو الذي أطلق تسديدة أوقفها توانزيبي قبل أن تصل للمرمى في الدقيقة 11.





وأهدر أرسنال فرصة خطيرة للتسجيل بالدقيقة 20، عندما وجه ساكا كرة أمام المرمى من الناحية اليمنى، حاول مينجز إبعادها لتصطدم بتوانزيبي وتصل إلى بارتي الذي سدد في العارضة.



وافتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 23، عندما نفذ سميث رو ركلة ركنية، ارتقى لها بارتي ووضعها برأسه على يسار الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.



وقطع سميث رو الكرة من أمام ماكجين، ليمرر إلى تافاريس الذي تقدم بها قبل أن يضعها على طبق ذهبي إلى غير المراقب ساكا الذي سدد من اللمسة الأولى كرة تصدى لها مارتينيز بأعجوبة في الدقيقة 30.





وواصل أرسنال ضغطه، فيما حاول أستون فيلا تعديل النتيجة فيما تبقى من زمن الشوط الأول، لكن هذه المساعي اصطدمت باحتساب الحكم بركلة جزاء لأرسنال بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، إثر مخالفة بحف لاكازيت، وسدد أوباميانج الركلة التي تصدى لها مارتينيز، لكن الكرة ارتدت إلى المهاجم الجابوني الذي تابعها بهدوء في المرمى في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.



ودخل أستون فيلا الشوط الثاني مهاجما مع إشراك الجناح الجامايكي ليون بايلي، ومرر تارجيت الكرة إلى واتكينز الذي اختار التسديد بدلا من التمرير إلى إينجز، ليتصدى الحارس أرون رمسدايل لمحاولته في الدقيقة 47.



ومر بوينديا من أمام مدافعي أرسنال في الناحية اليسرى، وأعاد الكرة إلى إينجز الذي هيأها لنفسه قبل تسديدها لترتد من وايت في الدقيقة 51.





وسرعان ما أخمد أرسنال فورة فيلا في الدقيقة 56، عندما مرر أوباميانج الكرة إلى سميث رو الذي تقدم بها قبل أن يسددها لترتد من مينجز وتخدع مارتينيز وتدخل المرمى من الزاوية الضيقة.



وتألق رامسدايل في إبعاد محاولة جيدة من بوينديا في الدقيقة 62، قبل أن يغادر لاكازيت تشكيلة أرسنال، ويدخل مكانه النرويجي مارتن أوديجارد.



وفقد سامبي الكرة أمام منطقة جزاء أرسنال، لتصل إلى بايلي الذي تخطي جابرييل وسدد كرة مقوسة لم تشكل خطرا على مرمى رامسدايل الذي سيطر عليها بالدقيقة 71، وبعدها بلحظات، رد رامسدايل تسديدة أوباميانج.



وتمكن أستون فيلا من تقليص النتيجة في الدقيقة 82، عندما قام بايلي بمجهود فردي مميز قبل التمرير إلى البديل جايكوب رامزي الذي سدد من اللمسة الأولى في الشباك.



وكاد فيلا يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 83، عندما نفذ كاش رمية جانبية طويلة وصل إليها واتكينز برأس قدمه، لكن محاولته ابتعدت عن المرمى.







