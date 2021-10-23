دفعة هائلة لبرشلونة قبل الكلاسيكو

حصل الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، على نبأ سار قبل مواجهة ريال مدريد، غدًا الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، شارك في المران الجماعي الأخير للبارسا، اليوم، قبل إعلان قائمة الكلاسيكو.

وكان ألبا يعاني من ألم في الكاحل عقب مواجهة دينامو كييف، الأسبوع الماضي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الشكوك الآن لدى كومان تدور حول الاكتفاء باستدعاء ألبا أمام ريال مدريد، أم أن اللاعب سيشارك أساسيًا في المباراة.

وذكرت أنه في حالة عدم جاهزية ألبا للبدء أساسيًا، فإن كومان يخطط للاستعانة بالظهير الأمريكي سيرجينو دست في جهة اليسار.

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بينما ريال مدريد في المركز الثالث بـ17 نقطة، وخاض أيضًا 8 مباريات فقط.