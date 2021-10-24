القوة البحرية تنفذ بعد غد رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأحد أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بعد غد الثلاثاء من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء.

وقالت رئاسة الأركان في بيان تحذيري للمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه إن الرماية التدريبية ستتم في ميدان الرماية البحري المشار إليه على مسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت جميع الأخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.