كومان: لم نخسر سوى 3 نقاط.. وبدأنا تكوين هوية لبرشلونة

أبدى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، رضاه عن أداء فريقه أمام ريال مدريد، رغم الخسارة.

وخسر برشلونة أمام ريال مدريد، بهدفين لهدف، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة العاشرة لليجا.

وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا غير سعيد بالنتيجة، أعتقد أن الفريق كان جيدًا في الشوط الأول، وأهدرنا فرصة للتقدم (ديست)، وكنا نعلم أنهم إذا تقدموا، فسيكون الأمر معقدًا، بسبب طريقتهم الدفاعية".

وأضاف: "لم نكن جيدين في التمريرة الأخيرة، ولم نخلق فرصًا واضحة.. كان يجب أن نسجل من كرة ديست، ومع ذلك كان الفريق جيدًا في الشوط الأول، وكانت مباراة متقاربة للغاية".

وتابع: "لم نخسر أكثر من 3 نقاط، هناك مباراة أخرى يوم الأربعاء، وما زالت البطولة طويلة جدًا".

وكشف كومان عن إصابة مهاجم الفريق الشاب أنسو فاتي، وقال: "فاتي تعرض لكدمة بسيطة، الأمر لا يبدو خطيرًا، ولكنه عليه أن يرتاح".

وأكمل: "علينا تحليل ما قدمناه خلال مباراة اليوم، أعتقد أننا بدأنا في تكوين هوية للفريق".

وواصل: "كما قلت، علينا تحسين التمريرة الأخيرة، لا أحب الصفير على لاعبينا، علينا المساعدة والدعم لأنهم في الفريق".

وختم: "لقد كانت مباراة عالية المستوى، قدمنا أداء جيدا بالشوط الأول، وبمجرد أن سجلوا، كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا، لقد قدم الفريق مباراة جيدة بغض النظر عن النتيجة".