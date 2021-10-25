سمو ولي العهد يتوجه إلى السعودية لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

توجه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه اليوم إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة الرياض.

وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر وعددا من كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.