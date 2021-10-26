“الأوقاف” تدعو إلى صلاة الاستسقاء.. السبت

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة أئمتها لإقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 10.30 صباحاً، وذلك عملا بالسنة المطهرة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد المهندس بدر تركي العتيبي في التعميم الذي وجهه إلى مدراء ادارات المساجد في المحافظات، «عملاً بالسنة المطهرة یرجی إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت الموافق 30 أكتوبر في تمام الساعة 10.30 صباحاً، في المساجد المحددة لكل محافظة مع ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وأمرهم بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالی».