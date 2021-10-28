من أبلغ كومان بقرار إقالته؟

كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الأول لبرشلونة، من منصبه، خلال الساعات الماضية.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن رئيس النادي خوان لابورتا هو من أبلغ كومان شخصيًا بقرار إقالته عقب الهزيمة أمام رايو فاليكانو بالليجا

ويبحث برشلونة حاليًا عن بديل لكومان، ويسعى النادي الكتالوني للتعاقد مع مدرب لقيادة مشروعه خلال السنوات القادمة بدلا من إسناد المهمة لأي مدرب لفترة قصيرة الأجل.

وتلقى البلوجرانا تحت قيادة كومان، مساء الأربعاء، الهزيمة بهدف دون رد أمام رايو فاليكانو، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الليجا، بعد أيام من خسارة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة (1-2) في معقل البلوجرانا “كامب نو”.

وتجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الليجا، بجانب أن موقفه في دوري أبطال أوروبا ليس جيدا.