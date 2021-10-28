قام وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بزيارة إلى مستشفى العدان للاطمئنان إلى صحة الدكتور حسين جرخي الذي تعرض لحادث دهس أمس.
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وزير الصحة يزور مستشفى العدان للاطمئنان إلى صحة الدكتور حسين جرخي
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