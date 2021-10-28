محليات

وزير الصحة يزور مستشفى العدان للاطمئنان إلى صحة الدكتور حسين جرخي

28 أكتوبر، 2021
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قام وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بزيارة إلى مستشفى العدان للاطمئنان إلى صحة الدكتور حسين جرخي الذي تعرض لحادث دهس أمس.

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