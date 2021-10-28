حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 29 أكتوبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا و رطب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة وغبار مثار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

غائم جزئيا و رطب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 34°

الحرارة الصغرى: 24°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.