محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 29 أكتوبر 2021

28 أكتوبر، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
29 أكتوبر 2021

حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا و رطب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة وغبار مثار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
غائم جزئيا و رطب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 34°
الحرارة الصغرى: 24&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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