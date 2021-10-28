حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 29 أكتوبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
29 أكتوبر 2021
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا و رطب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة وغبار مثار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
غائم جزئيا و رطب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 34°
الحرارة الصغرى: 24°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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