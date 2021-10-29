أتلتيكو مدريد يتعثر أمام ليفانتي

سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام ليفانتي، اليوم الخميس، في إطار الجولة 11 من عمر الدوري الإسباني.

افتتح انطوان جريزمان، التسجيل للأتلتي في الدقيقة 12، ثم أدرك إنيس باردي التعادل لصالح ليفانتي من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وأحرز ماثيو كونيا الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 76 بعد تمريرة من رودريجو دي بول.

لكن باردي أحبط آمال الروخي بلانكوس، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد، المركز السادس في ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة، في حين يحتل ليفانتي، المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.