“الطرق” تتخذ إجراءات عاجلة بعد ثبوت سرقة أغطية مناهيل أحد أنفاق طريق الجهراء

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن اتخاذ إجراءات عاجلة بعد إثبات تعرض عدد من أغطية مناهيل التصريف في أحد أنفاق طريق الجهراء للسرقة.

وقالت الهيئة في بيان “أن مقاول العقد تقدم ببلاغ بشأن السرقة وقد ألزمت الهيئة مقاول المشروع بمسؤولية متابعة إثبات الحالة مع وزارة الداخلية والقيام باستبدال الأغطية على وجه السرعة كون الطريق لا يزال تحت الصيانة التعاقدية وعلى حسابه دون تكاليف اضافية”.

وأوضحت الهيئة أن الأغطية البديلة ستتضمن نظام تثبيت لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

ومن باب التعاون والمسؤولية المجتمعية دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي اشتباه بسرقة أغطية المناهيل.