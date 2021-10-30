وزير الداخلية يكلف “البحوث” بإعداد دراسة لظاهرة العنف والمشاجرات ووضع الحلول لها

كلف وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قطاع التعليم والتدريب ممثلا في إدارة البحوث والدراسات بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بعمل دراسة شاملة لما يحدث في المجتمع من عنف ومشاجرات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، «وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الاعلام والشؤون والاوقاف والوزارات والهيآت والجمعيات ذات الصلة» من اجل دراسة هذه الظاهرة دراسة شاملة ووضع تصور شامل عنها ومعرفة اسبابها ووضع الحلول السريعة لها للقضاء عليها وحماية افراد المجتمع منها.

ودعا العلي المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالصبر ومتابعة ابنائهم وتوعيتهم لما يروج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي او بعض الالعاب الالكترونية من اعمال عنف، وتوعيتهم بأخطارها والاثار المترتبة عليها، مشيراً الى ان ابواب الوزارة مفتوحة على مدار الساعة لتلقي اي بلاغات او شكاوى عن اعمال عنف او مشاجرات وسيتم التعامل معها على الفور.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان تلك الخطوة تأتي نظراً لانتشار بعض مظاهر العنف والمشاجرات في البلاد، لاسيما بين الشباب، حتى أصبحت أشبه بالظاهرة.