إقالة سانتو من تدريب توتنهام

أعلن توتنهام هوتسبير، اليوم الإثنين، إقالة مدربه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، بسبب سوء النتائج.

وقال توتنهام، في بيان رسمي "يعلن النادي، إعفاء نونو إسبريتو سانتو وطاقمه الفني إيان كاثرو وروي باربوسا وأنطونيو دياس من مهامهم".

وأوضح فابيو باراتيسي، المدير الرياضي للسبيرز "أعلم مدى رغبة نونو وطاقمه التدريبي في تحقيق النجاح، يؤسفني أنه كان علينا اتخاذ هذا القرار".

وأضاف "نونو رجل نبيل حقيقي وسيكون مرحبًا به دائمًا هنا. نود أن نشكره وطاقمه التدريبي، ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وقال توتنهام "سيتبع هذا البيان بتحديث إضافي عن الجهاز الفني للفريق الأول في الوقت المناسب".

وخسر سانتو، 5 مباريات من أصل 10 مواجهات قاد فيها توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكان أداء الفريق سيئًا.

ولم يسدد توتنهام أي كرة على المرمى، لمدة ساعتين و16 دقيقة، في المباراتين اللتين خسرهما أمام وست هام ومانشستر يونايتد.

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