لعنة البرنابيو ترعب ريال مدريد أمام شاختار

يستهدف ريال مدريد التخلص من لعنات ملعبه الشهير "سانتياجو برنابيو"، عندما يلتقي شاختار الأوكراني، بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لم يحقق أي انتصار على البرنابيو في دوري الأبطال منذ حوالي عامين، حيث يعود آخر انتصار إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على حساب جلطة سراي (6-0).

وأضافت أن ريال مدريد فشل بعد ذلك في تحقيق أي انتصار، حيث تعادل مع باريس سان جيرمان 2-2، ثم خسر أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

بعد ذلك، قرر ريال مدريد خوض مبارياته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بسبب أعمال الصيانة والتجديد في سانتياجو برنابيو.

وفي مباراته الأوروبية الأولى، عقب العودة إلى البرنابيو، تلقى ريال مدريد خسارة تاريخية أمام شيريف تيراسبول المولدوفي (2-1) هذا العام.

وبالتالي يبحث الميرنجي عن انتصاره الأول على سانتياجو برنابيو، عندما يلتقي شاختار، بعد مرور عامين كاملين من تحقيق آخر انتصار.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد غير محظوظ على البرنابيو في الدوري أيضًا، حيث تعادل مع فياريال وأوساسونا هذا الموسم في مباراتين متتاليتين، وهو الأمر الذي لم يحدث على ملعبه منذ 25 عامًا.