افتتاح جسر جديد ضمن “مشروع تطوير جنوب السرة” على “السادس”

افتتحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور جسرا جديدا على طريق جاسم الخرافي (الدائري السادس) تجاه المسيلة ضمن (مشروع تطوير جنوب السرة).

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي ان الجسر الذي يبلغ طوله 2ر1 كيلومتر يخدم القادمين من (الدائري السادس) والمتجهين الى مستشفى الشيخ جابر الاحمد الصباح ومنطقة الزهراء عبر طريق جابر المالك الصباح مشيرة الى ان هذا الافتتاح يأتي ضمن خطتها في تطوير وتحديث شبكة الطرق في البلاد.

ودعت الهيئة مرتادي الطرق الى توخي الحيطة والحذر والتقيد في السرعة المحددة والالتزام في تعليمات المرور.