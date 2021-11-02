“البيئة” تطبق تقنية عزل للحرارة صديقة للبيئة في ممشى مشرف بالتعاون مع سفارة اليابان

طبقت الهيئة العامة للبيئة اليوم الثلاثاء نتائج تجربة استخدام منتج صديق للبيئة عازل للحرارة في ممشى مشرف بالتعاون مع سفارة اليابان ويتمثل بطلاء يوضع على الطرق من شأنه المساهمة بخفض درجة حرارة الأرض بمعدل 10 درجات مئوية والحد من تطاير الحصى.

وقال السفير الياباني لدى الكويت ماساتو تاكأوكا في تصريح صحفي على هامش الفعالية إن هذا المشروع التجريبي يساهم في تعميق التعاون بين البلدين بالمجال البيئي منوها بعمق ومتانة العلاقات الكويتية – اليابانية على مدار 60 عاما في مختلف المجالات.

وأعرب السفير تاكأوكا عن الشكر لهيئة البيئة على سعيها وعملها لإنجاز هذا المشروع التجريبي واختيار التكنولوجيا اليابانية لتقليل درجة حرارة الأرض من 7 إلى 10 درجات خصوصا أن هذه التقنية مستخدمة في اليابان في مختلف المواقع كالحدائق والأرصفة وأماكن ممارسة الرياضة.

وعبر عن الأمل بأن تسمح هذه التقنية بتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين مرتادي تلك المواقع مؤكدا أن هذه التجربة أثبتت انخفاض درجات الحرارة في ممشى مشرف بالأماكن المطلية بالمنتج مقارنة بالأسفلت التقليدي.

وأوضح أن هذا المنتج يحافظ على الصحة العامة ولمستخدمي في هذه المواقع آملا تعميم هذه التجربة على جميع الحدائق وأماكن ممارسة الرياضة ومداخل المدارس وغيرها مما يساهم في رفع وتطور الخدمات البيئية والصحية في الكويت إلى المستويات العالمية.

وذكر أن درجة الحرارة اليوم على الأرض المطلية بالمنتج بلغت 38 درجة مئوية فيما بلغت على الأسفلت التقليدي 45 درجة مئوية مما يعكس فعالية المنتج التي ستتضح أكثر خلال موسم الصيف مع تسجيل درجات حرارة عالية تقارب ال50 درجة في الكويت.

وأفاد السفير أوكا بأن هذا التعاون ليس الأول من نوعه إذ تقوم الجمعية الكويتية – اليابانية بحملات لتنظيف شواطئ الكويت دوريا برعاية السفارة اليابانية وستنطلق أولى هذه الحملات في 27 نوفمبر الجاري بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في هيئة البيئة الدكتور عبدالله الزيدان في تصريح مماثل “إننا نسعى للتعرف على التكنولوجيا البيئية عالميا وتطبيقها في البلاد لذلك تم التعامل مع اليابان لاستحضار مادة قادرة على تخفيض درجة حرارة الأرض بمقدار 7 إلى 10 درجات”.

وأضاف الزيدان أن من مميزات هذا المنتج حجب درجات الحرارة ومنع تخزينها ومنع تطاير الحصى وتحسين الأوضاع البيئية في المناطق الحضرية عموما لافتا إلى إمكانية استخدام هذه التقنية في المناطق حيث المرافق التربوية والصحية والخدمية والحدائق العامة.

وأوضح أن هذه التقنية في حال تعميمها ستسمح باستخدام هذه الأماكن بكل أريحية خلال فترة الصيف نهارا وليلا مشيرا إلى أن الهيئة بدأت العمل على هذه التجربة منذ العام الماضي وتمت تجربة المنتج داخل المبنى الرئيسي للهيئة وأثبتت نجاحها قبل تطبيقها في ممشى مشرف.

من ناحيته قال المدير العام لجمعية مشرف التعاونية عادل السريع إن الجمعية تعاونت مع هيئة البيئة في صبغ الأرض بالمنتج لاختبار فعاليته في تخفيض درجات الحرارة خصوصا أن درجة الحرارة في الكويت عالية جدا على مستوى العالم.

ولفت السريع إلى التعاون مع شركة يابانية لاستقدام هذا المنتج الذي يخفض درجة حرارة الأرض بنسبة 30 في المئة مما ينعكس إيجابا على مستخدمي الممشى كما أن هناك تعاونا مع الجهات المنفذة لتعميم التجربة على كامل الممشى إضافة إلى مواقع أخرى تابعة للجمعية في منطقة مشرف.

وأكد حرص الجمعية على استقدام كل ما جديد لخدمة قاطني المنطقة مبينا أنه يتم التفاوض حاليا مع الشركة والجهة المنفذة للمنتج لتنفيذ الفكرة على كامل ممشى نشرف الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات.