“التربية”: اعتماد المقاصف المدرسية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية

أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء اعتماد المقصف المتنقل او البيع بالمسرح المدرسي او صالة البدنية من قبل وزارتي التربية والصحة مع الالتزام الاشتراطات الصحية والالتزام بالمسافة الآمنة بين الطلاب على أن يعرض على المقصف المتنقل الماء والمشروبات والمأكولات الجاهزة فقط.

وقالت مدير إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي في بيان صحفي أنه تم تعميم هذا القرار على المدارس في المناطق التعليمية مضيفة أنه تم اعتماد لائحة المقاصف من قبل الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية وذلك بعد توثيقها من قبل إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء.

ولفتت إلى أن هذه اللائحة تشمل التعريف بالمقاصف المدرسية والأغذية المعدة للحالات الخاصة التي تعاني من الحساسية لبعض المنتجات الغذائية مثل اللاكتوز وبروتين القمح (الجلوتين) كما تتضمن على الاشتراطات العامة للمقصف المتعلقة بالعاملين ووسائل النقل والتخزين.

وذكرت أن اللائحة تتضمن كذلك قائمة باشتراطات الأغذية والمشروبات وما يتعلق بحظر بيع أو تداول بعض الأغذية بالمقصف المدرسي.

وأشارت إلى أن المادة ال12 من اللائحة تعطي الحق لموظفي الهيئة العامة للغذاء من حاملي الضبطية القضائية الدخول للمقاصف المدرسية للتحقق من مطابقتها للاشتراطات المطلوبة والتأكد من سلامة الأغذية وتسجيل ما يقع من مخالفات لقانون ولوائح الهيئة وتحرير المحاضر وفقا للاجراءات المتبعة.

وأشارت إلى صدور نشرة من قبل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد تم فيها توضيح لائحة المقاصف المدرسية والنشرة التعاونية التي تضمنت النشاط التعاوني وحق ممارسة الطالب العمل في المقصف المدرسي والمساهمة في أرباحه وذلك بهدف تدريبه على الاستثمار والاعتماد على النفس.