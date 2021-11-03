“الصحة”: 47 ألف مسحة أسبوعياً للكشف عن كورونا

أعلنت وزارة الصحة رفع السعة الاستيعابية لجميع مراكزها الصحية إلى أكثر من 47 ألف مسحة أسبوعياً مع استمرار العمل بمراكز مسحات «PCR» للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد لخدمة الطلبة وعموم المراجعين.

وقال مدير إدارة الصحة العامة بالوزراة الدكتور فهد الغملاس اليوم الأربعاء أن الوزارة قامت بالتوسع في عدد المراكز التي تقدم الفحوصات للكشف عن فيروس «كورونا» والموجودة في مراكز الرعاية الصحية الأولية حتى بلغ عددها 12 مركزاً موزعة على كافة المناطق الصحية بالبلاد.

وأضاف أن ذلك يأتي تماشياً مع توجهات الوزارة الهادفة إلى الحفاظ على الأمن الصحي بالبلاد مع عودة الحياة إلى طبيعتها واستكمالاً لجهودها في مكافحة مرض «كوفيد-19» خلال العامين الماضيين.

وأفاد أنه إلى جانب تلك المراكز المستحدثة قامت الوزارة بإضافة خدمة مسحات «PCR» في مركز جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح لخدمة المركبات حتى تخطت الأعداد الكلية للفحوصات في المراكز المستحدثة 33 ألف فحص أسبوعياً.

ولفت الغملاس إلى الفحوصات المقدمة والمتوفرة في مركز صبحان للفحص السريع بالمركبات ومحجر مستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح والتي تصل سعتها الاستيعابية الأسبوعية إلى 14 ألف فحص.

وأكد حرص الوزارة على بذل الجهود لتطوير الخدمات المقدمة فيما يخص مكافحة «كورونا» وتوفيرها للجمهور، مشيراً إلى فتح باب الفحص للطلبة في جميع مراكز الفحوصات لتشمل جميع أيام الأسبوع على أن يتم حجز موعد للفحص عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالسلوكيات الوقائية والاجراءات الاحترازية ضد فيروس «كوفيد-19» للحفاظ على النجاحات التي تم تحقيقها بالسيطرة على المرض وذلك عبر التعاون بين وزارة الصحة وجميع أفراد المجتمع.