إنتر يقهر شيريف بثلاثية ويطارد ريال مدريد

حقق إنتر ميلان فوزًا كبيرًا خارج ميدانه أمام نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف الإنتر كل من مارسيلو بروزوفيتش بالدقيقة (54)، وميلان سكرينيار بالدقيقة (66) بينما اختتم أليكسيس سانشيز النتيجة بهدفه الثالث بالدقيقة (82)، بينما سجل أداما تراوري هدف شيريف الوحيد بالدقيقة (90+2).

وبفوز الإنتر، رفع فريق الأفاعي رصيده إلى 7 نقاط ليقفز للمركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد (9 نقاط)، بينما يتجمد رصيد شيريف عند 6 نقاط ويتراجع للمركز الثالث.

لاوتارو أهدر فرصة الهدف الأول، بعد لعبة جماعية ممتازة نفذها لاعبوا الإنتر أمام منطقة جزاء شيريف، حتى وصلت إلى ديماركو في الجهة اليسرى ليمرر داخل المنطقة ويفشل لاوتارو في تسديدها وتمر من بين أقدامه.

وتوالت الفرص على مرمى الفريق المولدوفي، وفي الدقيقة 18، حصل إنتر على ركلة ركنية نفذها ديماركو داخل المنطقة، وتمر وتجد دجيكو على القائم الثاني ليحولها برأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.

وببراعة شديدة وقف لاعبوا شيريف أمام طوفان إنتر الهجومي، وبعد عرضية داخل المنطقة قابلها لاوتارو بتسديدة من على حدود الستة ياردة ليبعدها المدافعين الذين وقفوا كحائط صد أمام تسديدات لاوتارو.

وبعد دقيقة واحدة، سنحت فرصة جديدة أمام دارميان، بعدما وصلت الكرة إلى باريلا ليهيئها للقادم من الخلف دارميان، الذي سدد الكرة لتمر من أمام الجميع بجوار القائم الأيمن لمرمى شيريف.

دجيكو أيضًا أهدر فرصة انفراد بعدما استلم كرة عرضية من بين المدافعين بطريقة رائعة لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة باتجاه الشباك لكن الحارس تألق وأبعد الكرة عن مرماه.

ووقف القائم الأيسر لمرمى شيريف أمام لاوتارو، بعدما استلم الأخير الكرة على حدود المنطقة من جهة اليسار ليطلق تسديدة صاروخية باتجاه المرمى، لترتطم بالقائم الذي حرمه من أول أهداف المباراة.

وتمكن بروزوفيتش أخيرًا من فك شفرة الفريق المولدوفي، بعدما مرر فيدال الكرة إلى بروزوفيتش على حدود المنطقة، ليراوغ نجم الإنتر ثنائي شيريف بقدمه اليسرى ويسدد كرة قوية بيمناه في الشباك بالدقيقة 54.

فريق شيريف لم يظهر بأي فرص حتى الدقيقة 58، بعدما نفذ كاستانيدا هجمة مرتدة من الجهة اليسرى لفريقه، ويطلق تسديدة أرضية من خارج المنطقة تصل لأحضان الحارس هاندانوفيتش.

وتمكن المدافع سكرينيار من إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 66، بعد ركنية قابلها المدافع دي فري برأسية ممتازة تألق فيها الحارس وتصدى لها لترتد منه ويتابعها سكرينيار من أمام المرمى في الشباك.

سانشيز بعد نزوله بدقيقة واحدة، تمكن من تسجيل ثالث أهداف النيراتزوري بعد خطأ المدافع جوستافو في تشتيت الكرة لينجح أليكسيس في الحصول عليها وتسديد كرة قوية من فوق أيدي الحارس في الشباك.

في الدقيقة 90+2، سجل فريق شيريف هدف الشرف بعد ركلة حرة ثابتة نفذت داخل المنطقة قابلها تراوري برأسية متقنة في الشباك.