مانشستر سيتي يضرب بروج برباعية في دوري الأبطال

تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (4-1)، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل رباعية السيتي فيل فودين (15) ورياض محرز (54) ورحيم سترلينج (72) وجابريل جيسوس (90)، بينما سجل هدف بروج الوحيد جون ستونز بالخطأ في مرماه (17).

وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 9 نقاط ليتواجد في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد بروج عند 4 نقاط في المركز الثالث.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح السيتي في الدقيقة التاسعة، بعدما أرسل كانسيلو بينية داخل منطقة الجزاء، تابعها فودين بتسديدة مباشرة على الطائر، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ورد بروج بتسديدة أرضية من سوبول من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11، مرت إلى جوار القائم.

وكاد السيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 15، بتسديدة مقوسة من كانسيلو من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بالقائم.

وافتتح السيتي التسجيل بالفعل بعدها مباشرة، بعدما أرسل كانسيلو عرضية أرضية داخل منطقة الـ6 ياردة، تابعها فودين أمام الشباك الخالية من حارسها، مسجلًا بسهولة الهدف الأول.