25 لاعباً في قائمة الأزرق لمواجهتي التشيك وليتوانيا

اختار الاسباني كارلوس غونزاليس 25 لاعباً لقائمة الأزرق التي ستخوض المباراتين الوديتين أمام التشيك ، وليتوانيا 11، و 15 من الشهر الجاري، في اطار تجهيز الازرق لتصفيات كأس آسيا 2023 والمقررة في الصين يونيو المقبل.

ومن المقرر ان يغادر وفد الازرق الي التشيك الاثنين المقبل.

وتركزت اختيارات غونزاليس على عناصر المنتخب الاولمبي العائدين لتوهم من طشقند ببطاقة التأهل لكاس آسيا المقررة في اوزبكستان يونيو المقبل، والمؤهلة لاولمبياد باريس 2024.

وجاء بدر المطوع على رأس قائمة الازرق، إلى جانب حسين اشكناني وحمد القلاف وحمد الحربي وخالد الرشيدي وخالد عجاج وخالد الفضلي وراشد الدوسري وسلمان البوص وعبد الرحمن كميل وطلال القيسي وفواز عايض ومبارك الفنيني ومهدي دشتي وناصر فالح ويوسف الحقان وحاسم عتيق وعثمان الشمري وبندر بورسلي ومحمد خليل وعبد العزيز ناجي وسلطان العنزي