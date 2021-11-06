“الزراعة” تسمح بتصدير الأغنام والماعز المشاركة في المسابقات الخارجية

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الدكتور محمد الأحمد، قراراً إدارياً في شأن خروج الحيوانات المجترة، حيث نص القرار على السماح بتصدير الحيوانات المجترة (الأغنام-ماعز) من الكويت وفق الضوابط التالية:

أن تكون من «أغنام الصنف وماعز الزينة والتي ليس لها تأثير على الأمن الغذائي داخل البلاد، والأغنام والماعز المشاركة في المسابقات الخارجية».

واشترط القرار أن تتم عملية التصدير شرط «إلغاء كرت الأعلاف المدعومة للأغنام والماعز المراد تصديرها، ومنح شهادة صحية بيطرية تبين أعداد وجنس الحيوانات المراد تصديرها، كما يتم تحصيل رسوم 5 دنانير عن الرأس الواحدة».