“الداخلية”: إنجاز نحو 4 ملايين معاملة منذ إطلاق خدمة الـ “أونلاين”

قالت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إنها أنجزت 3846869 معاملة تشمل منصة (متى) وتجديد الإقامة (أون.لاين) وتجديد جواز السفر الكويتي منذ تاريخ إطلاق خدمة ال(أون.لاين).

وحثت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان على التواصل عبر البريد الإلكتروني (infogdis@moi.gov.kw) الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات في حالة وجود أي استفسار.

وذكرت أن وزارة الداخلية ستواصل استقبال المراجعين الراغبين في إنهاء خدماتهم عن طريق الـ (أون.لاين) عبر موقعها الإلكتروني بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.