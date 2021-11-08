أخيرا “المنقذ” داخل عرين برشلونة

بعد أيام من الانتظار، قدّم برشلونة، الاثنين مدرّبه الجديد تشافي هرنانديز أمام جماهيره في ملعب كامب نو، بعد استقدامه من السد القطري في مهمة إنقاذ عاجلة للحلول بدلا من الهولندي المقال من منصبه رونالد كومان واستعادة أمجاد الفريق.

وخرج نجم وسط النادي الكتالوني السابق إلى المستطيل الأخضر على وقع هتافات “تشافي، تشافي”، قبل التوقيع على عقده في أرض الملعب إلى جانب افراد عائلته ورئيس النادي خوان لابورتا.

وقال تشافي للجماهير التي بلغ عددها نحو 10 آلاف متفرّج “لا أريد أن أكون عاطفياً، لذا سأقول لكم شيئاً واحداً — نحن أفضل ناد في العالم”.

وتابع تشافي، البالغ 41 عاماً “سنعمل على أعلى المستويات لتحقيق النجاح، يجب أن نفوز في كل مباراة”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وتوجّه تشافي للجماهير قائلا: “نحن بحاجة ماسة إلى دعمكم، خصوصاً في الأوقات العصيبة. النادي يمر بمرحلة صعبة، من الناحية المالية وأيضاً على المستوى الرياضي. نحتاج إلى دعمكم أكثر من أي وقت مضى. يجب أن تكون مصلحة النادي هي شغلنا الشاغل”.

بدوره، قال لابورتا العائد لرئاسة النادي بعد فترة حقق فيها الأمجاد خصوصا مع المدرب بيب غوارديولا “اليوم سيكون تاريخياً لبرشلونة”.

وبات تشافي أول مدرّب يتمّ تقديمه في أرض ملعب “كامب نو”، فيما كان يعتمد هذا الأسلوب لدى التعاقد مع اللاعبين النجوم.

وعاد تشافي إلى برشلونة بعد ست سنوات أمضاها لاعبا ثم مدربا مع النادي السد القطري، في محاولة للنادي الكتالوني لوقف انهياره الفني والمالي في السنوات القليلة الماضية.

ويحتل النادي، الذي خسر أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي الصيف الماضي بانتقاله إلى باريس سان جرمان، المركز التاسع راهناً في الدوري الإسباني، ويفوق مجموع ديونه مليار دولار أميركي.