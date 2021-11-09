الفارس تتابع مستجدات العمل في مشروع مستشفى الولادة الجديد

قامت وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشئون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس‬ بزيارة ميدانية لمتابعة مشروع مستشفى الولادة الجديد والذي يعتبر أحد أكبر مشاريع القطاع الصحي القادمة في دولة الكويت، والذي يتميز بسعة سريرية تبلغ 780 سرير ويحتوي 127 سرير للعناية المركزة علاوة على 81 عيادة خارجية و 60 غرفة ولادة و 27 غرفة عمليات.

وإطلعت الفارس خلال جولتها على نواحي التنفيذ والتقدم في المشروع الذي يعد أحد أبر المشاريع المستقبلية التي تتضمنها حزمة المشاريع التنموية ضمن خطط التنمية لدولة الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي تتمحور حول الاهتمام بالخدمات الصحية، وتطوير المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والطبية القائمة واستحداث أخرى جديدة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين وفق معايير عالمية منها مشروع مستشفى الولادة الجديد والذي تقدر تكلفته الاجمالية بنحو 220 مليون 700 ألف دينار كويتي.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى الولادة الجديد يعتبر مشروع صديق للبيئة تم تصميمه وفقا لأحدث الأنظمة والاكواد العالمية في مجال الرعاية الصحية بمساحة مباني 357,340 متر مربع ويقع على موقع مميز على ساحل جون الكويت، حيث تحظى معظم غرف المرضى في المستشفى بإطلالة على مياه الخليج العربي، و يعتبر مشروع مستشفى الولادة الجديد من المشاريع التنموية الرائدة وجزء من خطة التنمية المنبثقة عن رؤية الكويت 2035 والتي تعمل وزارة الأشغال العامة على تنفيذها، ويقع مستشفى الولادة الجديد في منطقة صباح الطبية مقابل مستشفى الولادة القديم، ويتكون المبنى من 4 أجزاء هامة المبنى الرئيسي للمستشفى ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى مواقف السيارات ومبنى الخدمات المركزية، كما يتضمن المشروع 4 جسور تربط بين المباني الجديدة والقديمة وحائط بحري مصد للأمواج بطول 320 متر.