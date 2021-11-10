“الجمارك” تضبط 30 طناً من “التنباك” مخبأة في أدوات صحية بميناء الشويخ

تمكن رجال مراقبة التفتيش والاستيداع- قسم بضائع بيت المال في جمارك ميناء الشويخ من ضبط نحو 30 طناً من مادة التنباك الممنوع استيرادها والتى عُثر عليها في حاويتين كانتا قادمتين من ميناء جبل علي، ومضى على وجودهما في الميناء 90 يوماً.

وأشارت إدارة العلاقات العامة في الجمارك إلى أنه وحسب الأنظمة والقوانين الجمركية يتم سحب الحاويات المتخلفة والكشف عليها وتحويلها إلى بيت المال أو لجنة الإتلاف من قبل المفتشين في حال وجود بضاعة ممنوعة أو غير مطابقة، وبناء عليه تم ضبط حاويتين متخلفتين لـ 90 يوماً، كانتا قادمتين من ميناء جبل علي، وتحتويان على أدوات صحية حسب المستندات المرفقة بهما، وعند الكشف عليهما من قبل رجال مراقبة التفتيش والاستيداع- قسم بضائع بيت المال، تم العثور على نحو 580 ألف كيس من مادة التنباك- (ماركة أفضل)- الممنوع استيرادها من قِبل وزارتي التجارة والصحة، بما يقارب 30 طناً، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.