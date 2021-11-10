محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 11 نوفمبر 2021

10 نوفمبر، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
11 نوفمبر 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
معتدل إلى مائل للبروده وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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