حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 11 نوفمبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

معتدل إلى مائل للبروده وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 30°

الحرارة الصغرى: 14°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.