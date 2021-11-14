رئاسة الأركان: التحاق مجندي الدفعة “49” السبت المقبل

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش «هيئة الخدمة الوطنية العسكرية» عن موعد إلتحاق المجندين من الدفعة «49»، وذلك في يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021 في تمام الساعة 8:30 صباحاً، حسب عنوان سكن المجند، وذلك على النحو التالي:

• محافظة الجهراء «معهد القوة البرية»

• محافظة الفروانية «معهد الخدمة الوطنية العسكرية»

• محافظة العاصمة «معهد الخدمة الوطنية العسكرية»

• محافظة حولي «معهد الخدمة الوطنية العسكرية»

• محافظة مبارك الكبير «معهد الحرس الأميري»

• محافظة الأحمدي «معهد الدفاع الجوي»

ونوهت رئاسة الأركان بأنه سوف تصل رسائل نصية للمشمولين بالإلتحاق من يوم غد، وشددت على أن كل من تصله الرسالة النصية، عليه الإلتحاق بالتاريخ والساعة المحددة ضمن الدفعة، ومن يتخلف عن الإلتحاق سوف يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون رقم «20» لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.

الموقع الرسمي لهيئة الخدمة الوطنية «kns.gov.kw».