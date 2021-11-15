موراتا يمنح إسبانيا تذكرة المونديال بهدف قهر السويد

قاد ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الإسباني، بلاده للفوز بهدف دون رد خلال مواجهة السويد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022، على ملعب "لا كارتوخا".

وسجل موراتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.



وبهذا الانتصار رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد السويد عند 15 نقطة في الوصافة لتلعب السويد الملحق الأوروبي.

بدأت المباراة، باستحواذ لإسبانيا على الكرة، بينما أول تهديد جاء من السويد في الدقيقة 16، عبر فورسبيرج الذي سدد كرة على حدود منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.

وكاد أوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا، أن يورط فريقه بخطأ ساذج أثناء تمريره للكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

وأضاع فورسبيرج لاعب السويد فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر، وسدد على الطائر بجانب القائم الأيمن.

ورغم سيطرة إسبانيا الكاملة على الكرة، لكنها كانت سلبية دون أي خطورة حقيقية، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، مرر أزبليكويتا لاعب إسبانيا تمريرة بالخطأ داخل منطقة الجزاء، وصلت لألكسندر إيزاك مهاجم السويد الذي سدد كرة قوية أعلى مرمى أوناي سيمون حارس إسبانيا في الدقيقة 48.

وأرسل أوجستنسن لاعب منتخب السويد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى إسبانيا في الدقيقة 52.

وتلقى فيكتور كاليسون لاعب السويد كرة داخل منطقة جزاء إسبانيا، لكنه فقد توازنه وسقط أثناء استقباله للكرة في الدقيقة 74.

ونجح ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا في قتل المباراة بتسجيله هدفا في الدقيقة 86، حيث بدأ جافي الكرة ومرر لداني أولمو الذي سدد ووصلت الكرة لموراتا التي أسكنها في شباك السويد، ومنح العبور المباشر لإسبانيا للمونديال.





