محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

15 نوفمبر، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
16 نوفمبر 2021

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 17&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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