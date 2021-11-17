“السكنية” ترفع أولوية التخصيص على مشروع “جنوب سعد العبدالله” إلى نهاية يونيو 2001

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 30 يونيو 2001 وما قبل.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي اليوم أن المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى هذا التاريخ وما قبل والراغبين في التخصيص أن يقدمون في المشروع عبر منصة المؤسسة الالكترونية ابتداءً من غد الخميس.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال المواطنين ابتداء من يوم الاحد القادم 21 الجاري في مبنى المؤسسة الرئيسي بجنوب السرة خلال الفترة المسائية مع ضرورة ابراز (الباركود) عند الدخول.