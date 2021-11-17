“النقل العام” تبدأ تقديم خدمة النقل المجاني من منطقة المباركية وإليها

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام منصور السعد اليوم الأربعاء بدء تقديم الشركة خدمة النقل المجاني لرواد منطقة المباركية من خلال أربع محطات مختلفة في منطقة العاصمة.

وقال السعد خلال افتتاح هذه الخدمة بحضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد إن الخدمة ستبدأ يوميا من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساء بخدمة نقل دورية كل نصف ساعة في المحطة.

وأضاف أن المحطات الأربع التي سيتم نقل الرواد منها إلى المباركية هي مواقف سوق شرق والساحة المقابلة لمجمع «سنابل» في منطقة شرق والساحة المقابلة لدوار الجهراء بالقرب من فندق شيراتون وساحة مجمع الوزارات في منطقة المرقاب.

وأوضح أن اختيار هذه المراكز نقطة انطلاق لنقل الرواد تأتي لتوفر ساحات واسعة وكافية لمواقف السيارات فيها وبنفس الوقت هي مواقف مجانية.

وأفاد بأن هذه الخدمة ستستمر مبدئيا حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل مع إمكانية تمديدها في حال الإقبال عليها موضحا أنه سيتم توفير ست حافلات حاليا مع إمكانية رفع العدد في حال استمرار الإقبال عليها.

وأكد أن خدمة النقل ستساهم كثيرا في تخفيف الازدحام بمنطقة المباركية سواء في الشوارع أو المواقف المحيطة بها خصوصا أن المنطقة تعاني مشكلة ازدحام كبير مما يتطلب تقديم مثل هذه الخدمة.

وذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن مبادرات الشركة الاجتماعية وبمبادرة من محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الذي تواصل مع الشركة واقترح الفكرة التي لاقت القبول لتنفيذها.

وبين ان الحافلات الخاصة بتقديم هذه الخدمة تطرحها الشركة بهوية وألوان خاصة لتمييزها عن باقي الحافلات مع توفير مساحات واسعة فيها لوضع مستلزمات الشراء من السوق.