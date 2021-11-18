“الإعلام”: تطوير القناة الثالثة الرياضية باعتبارها مرآة ناقلة لإنجازات الشباب

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد أن الوزارة تولي القناة الثالثة الرياضية بتلفزيون دولة الكويت وتطويرها اهتماما خاصا كونها معنية مباشرة بقطاعي الرياضة والشباب وتعد مرآة ناقلة لإنجازات الشباب الرياضيين وانتصاراتهم في منافساتهم الرياضية.

وقالت مراد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم إنه وبتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ستقوم الوزارة بتطوير نقل جميع المباريات الرياضية لا سيما في لعبة كرة القدم باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية في الكويت و العالم.

وأوضحت أنه ستتم زيادة عدد الكاميرات أثناء بث المباريات فضلا عن توفير أجود سيارات النقل بالتعاون مع القطاع الهندسي بالوزارة لهذا الغرض، مضيفة إنه تم تجهيز استديو رياضي جديد بتقنيات عالية وجودة متميزة لتحليل مباريات كرة القدم تزامنا مع انطلاق الدوري الكويتي الجديد.

وأشارت الى أنه سيتم التعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية لتقديم الإحصائيات عن أداء اللاعبين في جميع مباريات الموسم الرياضي في سابقة لم يشهدها الإعلام الرياضي بالبلاد كما ستتم الاستعانة بنجوم الرياضة الكويتية للمشاركة في تحليل المباريات وتقديم البرامج والفقرات لرفع مستوى المشاهدة والتنوع.

وذكرت مراد إن القناة تقوم بإنتاج برامج متنوعة شكلا ومضمونا منها برامج (الديوان) والذي يضم نجوم العصر الذهبي للكرة الكويتية و(A2Z) الرياضي المنوع و(الحصاد الرياضي) و(الطاقم الفني) و(كود نجاح) و(صوت الجماهير) اضافة الى برنامج (كراج) والعديد من البرامج.

وبينت أن إدارة القناة الثالثة ستطور نشرات الأخبار الرياضية في القناة من حيث الشكل والمضمون وتغطية كل المنافسات المحلية والعالمية. كما ستتعاون مع عدد من القنوات الخليجية للحصول على حقوق عدد من المباريات المهمة، مضيفة إن القناة تعمل على تطوير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت حرص القناة على الاهتمام بالكوادر الوطنية في إنتاج البرامج ونقل المنافسات الرياضية المتنوعة وتنظيم ورش تدريبية لتأهيلهم على استخدام احدث التقنيات والتي تتواكب مع التطور الإعلامي، إضافة الى إعداد البرامج المميزة، مبينة أنه ستكون للقناة هوية فنية متكاملة في الفترة المقبلة ترضي ذائقة المشاهد والمتابع للأحداث الرياضية التي تبث عبر القناة.

وشددت مراد على أن القناة ستكون معنية بتنفيذ الجانب الإعلامي لاستراتيجية الهيئة العامة للرياضة وإبراز أنشطتها وبرامجهما الموجهة للشباب الرياضي. كما ستحرص على دعم برامج النشء المدرجة ضمن هذه الاستراتيجية إذ تعكف حاليا على إنتاج برنامج (مواهبنا في مدارسنا) المهتم بالأنشطة الرياضية المدرسية.