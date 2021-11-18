سمو ولي العهد طمأن خادم الحرمين على صحة سمو الأمير.. هاتفياً

أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، نقل خلاله تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وتحياته وطمأنه على صحة صاحب السمو أمير البلاد.

كما جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية متمنيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة وموفور العافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص شكره لسمو ولي العهد على هذه البادرة الأخوية متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد موفور الصحة ودوام العافية.