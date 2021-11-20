“الهلال الاحمر الكويتي” توزع 5000 حقيبة شتوية لعمال في قطاعات صناعية وتجارية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت توزيعها 5000 حقيبة شتوية لشريحة العمال في القطاعات الصناعية والتجارية وذلك في مقر الجمعية ضمن انطلاق حملة (كسوة العمال الشتوية).

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش توزيع كسوة العمال الشتوية ان المبادرة تأتي ضمن مبادرات وبرامج الجمعية الإنسانية الخاصة بالعمالة والذين تعتبرهم الجمعية شركاء في التنمية.

واضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الجمعية الدائم الى أن يكون أحد المستفيدين من خدماتها الإنسانية شريحة العمالة الوافدة التي تعمل في ظروف مختلفة وإدخال السعادة في نفوسهم وتخفيف أعباء الحياة عنهم ومساعدتهم في مواجهة برد الشتاء القارص.

واكد الساير حرص الجمعية على أداء دورها الاجتماعي لخدمة كل الشرائح بالمجتمع وتتوجه بهذه المبادرة ضمن حملة كسوة الشتاء الى العمال الذين يحتاجون الى من يقدر عملهم ويشد على أيديهم.

وقال أن توزيع الحقيبة الشتوية يعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع الكويتي وتقديرا لهم لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة في فصل الشتاء.

واضاف أن هذه الحقيبة تتضمن العديد من الملابس المهمة التي توفر الدفء وتحمي العمال من البرد مشيرا الى ان الجمعية ستظل داعما في تخفيف المعاناة عن كل فئات المجتمع التي تحتاج للدعم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم أجمع.

وعبر الساير عن بالغ الشكر للمتبرعين من القطاع الخاص ودورهم الحيوي الانساني لدعم المحتاجين داخل وخارج الكويت مشيرا الى ان القطاع الخاص داعم رئيسي لجمعية الهلال الاحمر الكويتي.