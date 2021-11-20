تشيلسي يستعرض قوته بثلاثية في عقر دار ليستر سيتي

واصل تشيلسي تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه ليستر سيتي 3-0 مساء السبت، في افتتاح الجولة 12 من المسابقة.



وسجل أهداف اللقاء أنتونيو روديجر (14) ونجولو كاتني (28) وكريستيان بوليسيتش (71).



وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 29 نقطة، بفارق 6 نقاط مؤقتا أمام مانشستر سيتي ووست هام، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 15 في المركز الثاني عشر.



واعتمد مدرب تشيلسي توماس توخيل، على طريقة اللعب 3-5-2، حيث وقف تريفوه تشالوباه إلى جانب تياجو سيلفا وروديجر في الخط الخلفي.

وتواجد على طرفي الملعب ريس جيمس وبن تشلويل، بينما تعاون جورجينيو مع كانتي في منتصف الملعب، وأدى مايسون مونت دور لاعب الوسط الهجومي، وراء ثنائي الهجوم كالوم هودسون أودوي وكاي هافرتز.





في الناحية المقابلة، لجأ مدرب ليستر بريندان رودجرز إلى طريقة 3-4-3، حيث تكون الخط الخلفي من دانييل أماراتي وجوني إيفانز وكاجلار سويونكو.



وتواجد على طرفي الملعب تيموثي كاستاجني ومارك ألبرايتون، فيما تبادل ويلفريد نديدي المراكز مع بوباكاري سوماري في منتصف الملعب، وتحرك هارفي بارنز وأديمولا لوكمان، حول المهاجم الصريح جيمي فاردي.



وحصل تشيلسي على فرصة مبكرة للتسجيل في الدقيقة الرابعة، عندما مرر جورجينيو كرة طويلة فوق الدفاع، وصلت إلى تشيلويل الذي تقدم بها من الناحية اليسرى، قبل أن يسدد في العارضة.





لكن تشيلسي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 14، عندما نفذ تشيلويل ركلة ركنية، ارتقى لها روديجر ووضعها برأسه، بعيدا عن متناول الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.



واخترق تشيلسي دفاع ليستر سيتي مجددا، فأسقط جورجينيو كرة وصل إليها كانتي الذي واجه الحارس، لكن الأخير تصدى لمحاولته في الدقيقة 17.



واحتسب الحكم ركلة حرة لتشيلسي، نفذها مونت فوق الحائط البشري لتعلو العارضة بالدقيقة 22، قبل أن يلغى هدف لصالح ليستر أحرزه لوكمان في الدقيقة 24، بداعي التسلل.





وسرعان ما أضاف تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 28، عندما تلقى كانتي تمريرة من جيمس، ليتقدم بها من الناحية اليمنى، قبل أن يطلق تسديدة قوية على يسار الحارس.



وأدى سوء تفاهم بين كانتي وهافرتز، لعدم استغلال عرضية مميزة من تشيلويل في الدقيقة 38.

وفي الوقت بدل الضائع، أحدثت ركلة حرة دربكة أمام مرمى ليستر، لتصل الكرة إلى تشالوباه الذي تابعها ضعيفة بين يدي شمايكل.





وأشرك ليستر كيليتشي إيهياناتشو وجيمس ماديسون، مكان بارنز ولوكمان، مع بداية الشوط الثاني.

وحصل هودسون أودوي على الكرة في الناحية اليسرى، ليعيدها إلى الوراء نحو تشيلويل الذي سددها زاحفة مركزة، تألق شمايكل في إبعادها بالدقيقة 53.



ومرة أخرى، حصل أودوي على الكرة في الناحية اليسرى، فراوغ أكثر من لاعب، قبل أن يطلق تسديدة قريبة في الدقيقة 61، وبعدها بدقيقتين، رد ليستر عبر تسديدة بعيدة المدى من أمارتي، طار الحارس إدوارد ميندي لإبعادها.





ورفع ماديسون كرة عرضية، ارتقى لها فاردي بين مدافعين، لكن محاولته الرأسية علت مرمى تشيلسي في الدقيقة 65.



واقترب تشيلسي من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 68، عندما أرسل البديل حكيم زياش، تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء، إلى البديل الآخر كريستيان بوليسيتش الذي تابعها بجانب القائم القريب.



وتعاون الثنائي البديل فيما بينهما لتسجيل هدف تشيلسي الثالث في الدقيقة 71، عندما راوغ زياش رقيبه في الناحية اليمنى، قبل أن يمرر إلى بوليسيتش الذي سدد بين قدمي شمايكل.



وألغت راية الحكم هدفا لتشيلسي أحرزه هودسون أودوي بداعي التسلل في الدقيقة 73، والأمر نفسه تكرر في الدقيقة 81 عندما وقع تشيلويل في مصيدة التسلل، قبل صناعته هدفا لبوليسيتش.



وتصدى ميندي لتسديدة ماديسون البعيدة، قبل أن تعود راية الحكم لتلغي هدفا جديدا لتشيلسي في الدقيقة 84 أحرزه ريس جيمس، لوجود تسلل على تشيلويل.