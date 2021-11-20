ليفربول يمطر شباك آرسنال برباعية في البريميرليج

اكتسح ليفربول ضيفه آرسنال برباعية نظيفة، مساء اليوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد في قمة لقاءات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية ليفربول ساديو ماني (39) وديوجو جوتا (52) ومحمد صلاح (73) وتاكومي مينامينو (77).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 20 نقطة في المركز الخامس.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح ليفربول في الدقيقة الرابعة، وذلك بتسديدة أرضية من صلاح من على حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وارتقى فان دايك لعرضية من مخالفة في الدقيقة 13، مسددًا رأسية ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وكاد ليفربول أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 29، بعدما تابع تياجو عرضية داخل المنطقة مسددًا كرة قوية على الطائر تألق رامسدالي في التصدي لها، وتابعها ماني بتسديدة أخرى أبعدها حارس آرسنال إلى ركلة ركنية.

وأهدر ليفربول فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 35، بعدما أرسل تسيميكاس عرضية أرضية من الجانب الأيسر تجاه صلاح الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد النجم المصري كرة مباشرة تألق رامسدالي في التصدي لها.

وواصل ليفربول زحفه الهجومي تجاه مرمى آرسنال، بتسديدة قوية من أرنولد من على حدود المنطقة في الدقيقة 37، لمست أصابع رامسدالي وخرجت إلى ركلة ركنية.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 39، بعدما تابع ماني عرضية من مخالفة مسددًا رأسية، سكنت شباك رامسدالي.

وظهر آرسنال هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة 43، بتسديدة من لوكونجا من خارج المنطقة، أمسك بها أليسون، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

وحاول ليفربول تعزيز تقدمه مبكرًأ في الشوط الثاني في الدقيقة 50، بتسديدة أرضية من تشامبرلين من داخل منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

ونجح ليفربول في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد خطأ كبير من تافاريز الذي مرر الكرة إلى جوتا بالخطأ، ليراوغ البرتغالي كل من وايت ورامسدالي، قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

وحاول آرسنال تقليص الفارق في الدقيقة 65، بانفراد لأوباميانج مسددًا كرة أرضية من داخل المنطقة، تألق أليسون في التصدي لها.

وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثالث، بعدما مرر صلاح كرة سحرية لجوتا الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة مباشرة في الدقيقة 69 تألق رامسدالي في التصدي لها.

وأضاف ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 73، بعد انطلاقة سريعة لماني من الجانب الأيسر مرسلًا عرضية لصلاح أمام الشباك الخالية، ليسجل النجم المصري الكرة بسهولة في الشباك.

وأتى الرد من آرسنال بتسديدة مقوسة مميزة من بارتي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75، تألق أليسون في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وتواصل مهرجان الأهداف لليفربول بإضافة الريدز الهدف الرابع في الدقيقة 77، بعدما مرر صلاح الكرة إلى أرنولد في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليرسل الأخيرة عرضية أرضية داخل منطقة الـ6 ياردة لمينامينو البديل الذي سجل بسهولة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول برباعية نظيفة.













