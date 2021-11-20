اجتماع طارئ بشأن مستقبل سولسكاير

دعت إدارة نادي مانشستر يونايتد، لاجتماع طارئ مساء السبت، بعد الخسارة المهينة أمام واتفورد 4-1، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتواصلت العروض المخيبة لمانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير هذا الموسم، لا سيما في غياب هوية فنية واضحة وطريقة لعب مستقرة للفريق.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا تايمز" مساء السبت، دعت عائلة جلايزر المالكة لمانشستر يونايتد، إلى اجتماع عاجل لتحديد اتجاه النادي وما إذا كان يتوجب الإبقاء على سولسكاير كمدرب للفريق بعد النكسة الأخيرة.



وتم تحديد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، موعدا لبدء الاجتماع، الذي سيكون مستقبل سولسكاير على رأس جدول أعماله.



وتزعم الصحيفة أيضا، أن يونايتد سيزيد من اهتمامه بأسطورة ريال مدريد زين الدين زيدان، لخلافة سولسكاير.

فيما كتب فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "المحادثات الداخلية جارية في مانشستر يونايتد لمناقشة موقف أولي جونار سولسكاير".

وأضاف: "يضغط جزء من مسؤولي النادي لإقالة المدير على الفور.. إنه احتمال جدي الآن بعد أداء اليوم".

وفاز اللاعب النرويجي البالغ من العمر 48 عامًا، بـ4 مباريات فقط في آخر 13، علما بأنه يتم أيضا طرح اسم مدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز لتولي المنصب.