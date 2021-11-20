رياضة

الدوري الكويتي.. انطلاقة ناجحة للعربي

20 نوفمبر، 2021
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قلب النصر تأخره أمام ضيفه السالمية بهدفين الى فوز مثير 3-2 في لقائهما اليوم ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات «دوري stc الممتاز» لكرة القدم.

سجل للعنابي، الذي دشّن اول 3 نقاط له في المسابقة، يعقوب الطراروة من ركلة جزاء (66) ومشاري العازمي (80) والنيجيري دينيس سيسوجو (90+1).

ولـ «السماوي» البرازيلي باتريك فابيانو (17) ومبارك الفنيني (31).

وكان العربي استهل رحلة الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي بعد غياب طويل، بالفوز على ضيفه التضامن الصاعد 4-1 في مباراة شهدت احتساب الحكم سعد الفضلي 3 ركلات جزاء.

وافتتح «الأخضر» رصيده بأول 3 نقاط تاركاً الخاسر على رصيده الخالي.

سجل للعربي: الليبي سنوسي الهادي من ركلة جزاء (27) و (54) والكرواتي جوسيب كنيزيفتش من ركلة ركلة جزاء (66) وسلطان العنزي (75)، وللتضامن البحريني علي حرم من ركلة جزاء (62).

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