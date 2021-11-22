قطر كشفت عن ساعة العد التنازلي لعام واحد على انطلاق كأس العالم

كشفت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن ساعة العد التنازلي لعام واحد على انطلاق منافسات كأس العالم «قطر 2022».

وأعرب الأمين العام للجنة حسن الذوادي عن سعادته بإزاحة الستار عن الساعة، يوم الأحد، والاحتفال ببقاء عام واحد فقط على انطلاق البطولة العالمية المنتظرة.

وقال الذوادي «يسرنا الوصول الى هذا اليوم الذي يؤكد اقترابنا من تحقيق حلم قطر والعالم العربي بعد عام من الآن والذي سنشهد فيه مهرجانا كرويا يلتقي المشجعون من أرجاء المعمورة للتعبير عن شغفهم برياضة تحمل الكثير من القيم الإنسانية».

وأوضح أن قطر تعيش هذه الأيام لحظة تاريخية باعتبارها دولة مستضيفة لكأس العالم وتمضي قدما على الطريق لاستضافة نسخة لا مثيل لها من كأس العالم.

وأضاف «نفخر جميعا بوصولنا للعام الأخير نحو استضافة مونديال 2022 الأول من نوعه في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والذي سيحدث تحولا كبيرا في استضافة بطولات كأس العالم مع بناء إرث يدوم طويلا ويحقق الكثير من المزايا والتأثير الإيجابي على مستوى قطر وخارجها».

من جهته قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو «لقد شاركت في تنظيم العديد من الأحداث الرياضية على مدى العقود الماضية ولم يسبق لي أن رأيت مثل الذي يجري هنا في قطر على صعيد الاستعداد للحدث المرتقب فكل شيء أصبح جاهزا واستادات البطولة أكثر من رائعة والمشجعين على موعد مع تجربة استثنائية خلال البطولة».

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام المقبل في ثمانية استادات مبهرة تقع في أماكن تتميز بسهولة الوصول اليها من جميع أرجاء قطر.

وتم في وقت سابق من يوم الأحد الإعلان عن جاهزية جميع استادات البطولة مع اكتمال أعمال المقاول الرئيسي المسؤول عن استاد لوسيل أكبر استادات المونديال بطاقة جماهيرية تبلغ 80 ألف مقعد والذي يستضيف نهائي البطولة.