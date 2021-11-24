تشيلسي يسحق يوفنتوس ويخطف صدارة المجموعة

حقق تشيلسي فوزًا عريضًا على حساب ضيفه يوفنتوس، بنتيجة (4-0) بالمباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم تريفوه تشالوباه بالدقيقة 25، وأضاف رييس جيمس الهدف الثاني بالدقيقة 56، ثم كالوم هودسون أودوي بالدقيقة 58، واختتم تيمو فيرنر النتيجة بالهدف الرابع بالدقيقة 90+5.

بهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة وقفز لصدارة ترتيب المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 12 نقطة وتراجع للمركز الثاني.

بدأ تشيلسي المباراة بضغط متواصل على يوفنتوس، وفي الدقيقة التاسعة، نفذت ركلة ركنية داخل المنطقة ارتقى لها تشالوباه وقابلها برأسية مرت بجوار مرمى الحارس تشيزني.

وسنحت فرصة جديدة أمام بوليسيتش لتسجيل الهدف الأول في المباراة، بعدما وصلته الكرة ليطلق تسديدة قوية ينجح المدافع دي ليخت في إبعادها ويحرم البلوز من فرصة هدف محقق.

هودسون أودوي حصل على ركلة حرة من جهة اليسار خارج المنطقة بعد خطأ على كوادرادو، نفذها رييس جيمس بتسديدة مباشرة باتجاه المرمى، تمكن تشيزني من التصدي لها.

وتمكن تشالوباه في الدقيقة 24 من تسجيل هدف اللقاء الأول، بعد ركنية نفذت داخل المنطقة ضربت في روديجر لتصل إلى تشالوباه الذي سددها بالشباك.

وبإنقاذ أسطوري، نجح المدافع تياجو سيلفا من إنقاذ مرمى فريقه من هدف محقق، بعدما انفرد موراتا وسدد الكرة باتجاه المرمى لحظة خروج الحارس، ليتمكن سيلفا من إبعاد الكرة قبل أن تسكن الشباك بضربة مقصية.

تشيزني واصل تألقه وأنقذ فرصة هدف جديد لتشيلسي، بعدما استلم جيمس الظهير الأيمن للبلوز الكرة من تمريرة عرضية، ليطلق تسديدة قوية باتجاه المرمى ليبعدها حارس اليوفي بأطراف أصابعه إلى ركنية.

فرصة يوفنتوس الأولى جاءت بالدقيقة 45+2، بعدما مرر كييزا الكرة إلى بنتانكور أمام منطقة الجزاء وسددها الأوروجواياني بقوة لتمر بجوار القائم الأيسر للبلوز.

في الشوط الثاني، واصل تشيلسي طوفانه الهجومي، ومن ركلة حرة ثابتة نفذها جيمس داخل المنطقة، قابلها البرازيلي سيلفا برأسية متقنة باتجاه الشباك، نجح تشيزني في التصدي والإمساك بها.

المتألق جيمس تمكن من إضافة الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 56، بعد عرضية لعبت من الجهة اليسرى أبعدها ساندرو للخلف لتجد جيمس الذي استلم الكرة بصدره وأطلق قذيفة بالشباك.

وضاعف هودسون أودوي النتيجة للبلوز بهدف ثالث بعد دقيقتين، بعد حالة من الفوضى داخل منطقة يوفنتوس، وتصل إلى زياش أمام منطقة الستة ياردة ليمرر إلى هودسون الذي سدد الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 82، كاد ماكيني أن يقلص النتيجة لليوفي بعدما وصلته الكرة أمام منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية من لمسة واحدة بقدمه اليسرى، تألق الحارس السنغالي ميندي وأبعدها إلى ركنية.

وأستطاع تشيزني أن يحرم حكيم زياش من فرصة الهدف الرابع، بعدما انفرد النجم المغربي بمرمى اليوفي بالدقيقة 87 ليطلق تسديدة باتجاه المرمى، يتألق فيها تشيزني ويبعدها بأطراف أصابعه بعيدا عن مرماه.

ومن خطأ دفاعي من ماكيني، نجح زياش في الحصول على الكرة بالجهة اليسرى ليمرر عرضية داخل المنطقة يقابلها تيمو فيرنر بتسديدة من داخل الستة ياردة بالشباك، ليسجل الهدف الرابع وينتهي معه اللقاء.